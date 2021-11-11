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Забайкальские спортсмены побеждают в долг

Главная В России
Красноярск
11:18 11 Ноября 2021
средства, долги, достижения, спортсмен, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Забайкальский край задолжал свои спортсменам, показавшим высокие достижения, более 16 млн руб. Задолженность сложилась за 2020-й и первые три квартала 2021 года.

Проблему обсудил комитет по молодежной политике и спорту законодательного собрания региона. Она была поднята при рассмотрении бюджета Забайкалья на 2022 год. По данным краевого парламента, «спортивный» долг по итогам 2020 года составил 6,3 млн руб. В этом году к сумме добавилось еще 10,5 млн руб.

Как сообщила депутатам заместитель министра финансов края Светлана Чикичева, в конце года ведомство планирует рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на эти цели. Но в любом случае деньги пойдут лишь на погашение долгов 2020 года.

На Паралимпиаде, состоявшейся в Токио в этом году, Кирилл Смирнов из Забайкальского края в паре с краснодарской спортсменкой Маргаритой победил в миксте по стрельбе из лука. В сентябре тренер лучника Баир Анандаев на пресс-конференции сообщил о том, что за победу паралимпиец получил от федерации стрельбы из лука телевизор, а от властей региона – три благодарственных письма.

Фото: © законодательное собрание Забайкальского края

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