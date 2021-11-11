FESCO планирует построить крупный терминал в Забайкальске

Транспортно-логистическая компания FESCO намерена построить сухой порт с контейнерным терминалом в Забайкальске – на границе с Китаем. Проект с представителями компании, владеющей «Владивостокским морским торговым портом», обсудил в Москве губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

Планируемый терминал включит в себя склады временного хранения, подъездные пути, а так же площадки для контейнеров. Стоимость проекта оценивается примерно в 4 млрд руб.

«При логистическом центре предусмотрено строительство индустриального парка. На его площадке будет возможно производство товаров для экспорта в Китай, а также сборка из китайских и других комплектующих изделий для реализации на внутреннем российском рынке», - привел официальный портал региона комментарий Александра Осипова.

По сообщению краевых властей, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики приняло решение поддержать проект. Он получит статус резидента территории опережающего социального-экономического развития «Забайкалье». Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2019 года таким резидентом стало ООО «Забайкальский зерновой терминал». Компания намерена построить в том же Забайкальске зерновой терминал.

Фото: © международная транспортная компания FESCO