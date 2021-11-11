В Новосибирске начали готовить площадки для катания на коньках

В Новосибирске началась подготовка к заливке катков, которые обслуживает муниципальное учреждение «Стадион». В этом году их будет на восемь больше, чем в прошлом.

По данным пресс-центра мэрии, в общей сложности будут залиты три катка (на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере и на площади напротив НОВАТа) и 42 хоккейных коробки во дворах.

«Сначала мы сформируем снежное основание на всех объектах, а когда температура снизится, мы начнем активную заливку», – процитировал пресс-центр мэрии заместителя директора МАУ «Стадион» Юрия Евдокимова.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 11 по 13 ноября на территории города Новосибирска ожидается местами умеренный мокрый снег, порывы ветра до 17 м/с. Дневная температура в эти дни – около нуля.

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