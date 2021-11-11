В Омске построят дорогу для ОЭЗ «Авангард»

Ул. Комбинатскую в Омске продлят до границы города. Продолжение необходимо для функционирования новой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард».

Перспективы дорожного строительства обсудили на совещании по реализации инвестиционных проектов в ОЭЗ. Его провел губернатор Александр Бурков.

По данным портала правительства Омской области, улицу продлят на 2,5 км. Конкурс на проектирование объекта власти объявят до конца ноября, само проектирование запланировано на 2022 год. Средства на строительство дороги будут заложены в региональный бюджет 2023 года.

Как писали Sibnovosti.ru, ОЭЗ промышленно-производственного типа «Авангард» была создана в конце прошлого года. Ее первыми резидентами стали ООО «Единый региональный центр обработки промышленных отходов» (переработка строительных, промышленных отходов, резинотехнических изделий) и АО «Основа Холдинг» (производство металлоконструкций для предприятий нефтегазового комплекса).

Фото: © правительство Омской области