В Омской области взнос на капремонт вырастет на 70%

Взнос на капремонт многоквартирных жилых домов в Омской области с 2022 года вырастет на 70%. Причиной в правительстве региона называют резкий рост цен на строительные материалы.

Изменение тарифа было рассмотрено на заседании омского правительства. Оно состоялось вчера. По данным портала правительства, за последнее время трубы, использующиеся для ремонта внутридомовых инженерных сетей, подорожали на 45-107%. Рост цен на дерево и металл для ремонта крыш оказался еще заметнее.

Как отметил в ходе заседания и. о. директора Фонда капитального ремонта домов Омской области Рустем Протасов, при новых ценах и прежнем размере взноса на капремонт – 6,7 руб. за 1 кв. м – в 2022 году можно отремонтировать за год только 300 домов. Между тем, план предполагает примерно вдвое больший объем работ.

Министерство энергетики и ЖКК Омской области предложило увеличить взнос до 11,43 руб. за 1 кв. м на ближайшие три года. В правительстве региона также отметили, что размер взноса за капремонт не увеличивался с 2013 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце 2020 года власти Омской области решили не повышать взнос на капремонт в 2021-м. Тогда профильное министерство предлагало увеличить его до 9,78 руб. за 1 кв. м.

Фото: © правительство Омской области