11 ноября
Новости России
погода +6 °C
70.69
 
€ 81.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Омской области взнос на капремонт вырастет на 70%

Главная В России
Красноярск
09:31 11 Ноября 2021
капремонт, тарифы, рост, цены, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Взнос на капремонт многоквартирных жилых домов в Омской области с 2022 года вырастет на 70%. Причиной в правительстве региона называют резкий рост цен на строительные материалы.

Изменение тарифа было рассмотрено на заседании омского правительства. Оно состоялось вчера. По данным портала правительства, за последнее время трубы, использующиеся для ремонта внутридомовых инженерных сетей, подорожали на 45-107%. Рост цен на дерево и металл для ремонта крыш оказался еще заметнее.

Как отметил в ходе заседания и. о. директора Фонда капитального ремонта домов Омской области Рустем Протасов, при новых ценах и прежнем размере взноса на капремонт – 6,7 руб. за 1 кв. м – в 2022 году можно отремонтировать за год только 300 домов. Между тем, план предполагает примерно вдвое больший объем работ.

Министерство энергетики и ЖКК Омской области предложило увеличить взнос до 11,43 руб. за 1 кв. м на ближайшие три года. В правительстве региона также отметили, что размер взноса за капремонт не увеличивался с 2013 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце 2020 года власти Омской области решили не повышать взнос на капремонт в 2021-м. Тогда профильное министерство предлагало увеличить его до 9,78 руб. за 1 кв. м.

Фото: © правительство Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Забайкальские спортсмены побеждают в долг

Забайкальские спортсмены побеждают в долг

11 Ноября 2021 г.
Регион задолжал им более 16 млн рублей премиальных
Новости Красноярска: FESCO планирует построить крупный терминал в Забайкальске

FESCO планирует построить крупный терминал в Забайкальске

11 Ноября 2021 г.
Объем инвестиций превысит 4 млрд рублей
Новости Красноярска: В Новосибирске начали готовить площадки для катания на коньках

В Новосибирске начали готовить площадки для катания на коньках

11 Ноября 2021 г.
Запланировано открыть три катка и 42 хоккейных коробки
Новости Красноярска: В Омске построят дорогу для ОЭЗ «Авангард»

В Омске построят дорогу для ОЭЗ «Авангард»

11 Ноября 2021 г.
Она станет продолжением улицы Комбинатской
Новости Красноярска: Новосибирских курьеров обязали поставить прививку от COVID-19

Новосибирских курьеров обязали поставить прививку от COVID-19

10 Ноября 2021 г.
Первый компонент – не позднее 17 декабря
Новости Красноярска: В Иркутской области рассмотрят уголовное дело о ловле соколов на продажу

В Иркутской области рассмотрят уголовное дело о ловле соколов на продажу

10 Ноября 2021 г.
На скамье подсудимых семь обвиняемых
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Новости Красноярска: Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

6 Ноября 2021 г.
В финальном бою вечером 5 ноября в Белграде сибиряк победил армянина Давита Чалояна.
Новости Красноярска: В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

В Красноярском крае расширят зону действия системы QR-кодов

9 Ноября 2021 г.
Изменения в указе будут внесены на этой неделе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru