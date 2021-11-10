Новосибирских курьеров обязали поставить прививку от COVID-19

В Новосибирской области расширен перечень категорий лиц, для которых вакцинация от COVID-19 стала обязательной. Соответствующее постановление издал главный санитарный врач региона.

Согласно документу, прививку в обязательном порядке должны поставить сотрудники гостиниц (а также общежитий и хостелов), и курьеры, которые доставляют людям продовольственные и непродовольственные товары, продукцию заведений общепита.

«Предусмотренные для этих двух дополнительных профессиональных категорий сроки вакцинации – до 17.12.2021 – первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17.01.2022 – вторым компонентом вакцины», - уточнил сайт правительства Новосибирской области.

В случае невыполнения этого требования работодатели должны будут отстранить таких сотрудников от работы или перевести их на «удаленку».

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано 394 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число таких случаев с начала пандемии достигло 74 356. От COVID-19 скончалось ровно 3,5 тыс. новосибирцев.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области