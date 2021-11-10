10 ноября
Новости России
погода +8 °C
70.69
 
€ 81.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иркутской области рассмотрят уголовное дело о ловле соколов на продажу

Главная В России
Красноярск
15:09 10 Ноября 2021
птица, красная, книга, охотник, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области в суд направлено уголовное дело о незаконной охоте на редких птиц из семейства соколиных. Из семи обвиняемых шесть являются уроженцами иностранного государства.

О завершении расследования сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 258 и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная охота на особо ценных диких животных, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По данным ведомства, злоумышленники охотились на занесенных в Красную книгу птиц в Тажеранских степях на территории Ольхонского района Иркутской области. В сентябре прошлого года там сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, прибывших из Московской области и Белгорода. У них нашли ловушки и голуби, используемые в качестве приманки.

«Позже были задержаны еще пять участников преступной группы. В съемной квартире, где проживали подозреваемые, сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух птиц семейства соколиных - сапсана и балобана», - рассказали также в следственном управлении.

Как утверждают следователи, участники группы планировали вывезти птиц за границы и продать их любителям соколиной охоты.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году в Республике Бурятия суд вынес приговор членам организованной преступной группы, организовавшим поставки краснокнижных птиц из Иркутска на Ближний Восток. Тогда гражданин Сирии, организовавший группу, получил шесть лет тюрьмы.

Фото: следственное управление СКР по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новосибирских курьеров обязали поставить прививку от COVID-19

Новосибирских курьеров обязали поставить прививку от COVID-19

10 Ноября 2021 г.
Первый компонент – не позднее 17 декабря
Новости Красноярска: Евгений Мельников назначен и. о. министра юстиции Тувы

Евгений Мельников назначен и. о. министра юстиции Тувы

10 Ноября 2021 г.
Ранее этот пост занимал Сергек Хертек
Новости Красноярска: Российским губернаторам запретят называться президентами

Российским губернаторам запретят называться президентами

10 Ноября 2021 г.
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о региональной власти
Новости Красноярска: Минпросвещения РФ готовит новый свод правил русского языка

Минпросвещения РФ готовит новый свод правил русского языка

10 Ноября 2021 г.
Свод 1956 года заметно устарел
Новости Красноярска: Пресс-конференция «В Фокусе. Нефорум для сферы туризма» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «В Фокусе. Нефорум для сферы туризма» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10 Ноября 2021 г.
«В Фокусе» пройдет 11 ноября в «Точке кипения» ОмГТУ
Новости Красноярска: Десятки аварийных деревьев снесут в новосибирском сквере перед благоустройством

Десятки аварийных деревьев снесут в новосибирском сквере перед благоустройством

10 Ноября 2021 г.
Строительно-монтажные работы в «Воинском» начнутся в 2022 году
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

Боец из Красноярского края Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу

6 Ноября 2021 г.
В финальном бою вечером 5 ноября в Белграде сибиряк победил армянина Давита Чалояна.
Новости Красноярска: Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

Собирателям дикоросов в Красноярском крае будут предложены новые меры поддержки

9 Ноября 2021 г.
Это поможет активнее вовлечь самозанятых в данное направление
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru