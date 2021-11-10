В Иркутской области рассмотрят уголовное дело о ловле соколов на продажу

В Иркутской области в суд направлено уголовное дело о незаконной охоте на редких птиц из семейства соколиных. Из семи обвиняемых шесть являются уроженцами иностранного государства.

О завершении расследования сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 258 и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная охота на особо ценных диких животных, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По данным ведомства, злоумышленники охотились на занесенных в Красную книгу птиц в Тажеранских степях на территории Ольхонского района Иркутской области. В сентябре прошлого года там сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, прибывших из Московской области и Белгорода. У них нашли ловушки и голуби, используемые в качестве приманки.

«Позже были задержаны еще пять участников преступной группы. В съемной квартире, где проживали подозреваемые, сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух птиц семейства соколиных - сапсана и балобана», - рассказали также в следственном управлении.

Как утверждают следователи, участники группы планировали вывезти птиц за границы и продать их любителям соколиной охоты.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году в Республике Бурятия суд вынес приговор членам организованной преступной группы, организовавшим поставки краснокнижных птиц из Иркутска на Ближний Восток. Тогда гражданин Сирии, организовавший группу, получил шесть лет тюрьмы.

Фото: следственное управление СКР по Иркутской области