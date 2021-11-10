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Евгений Мельников назначен и. о. министра юстиции Тувы

Главная В России
Красноярск
14:42 10 Ноября 2021
министр, назначение, глава, указ, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В правительстве Республики Тува новый министр юстиции. Этот пост в ранге и. о. занял Евгений Мельников.

Сообщение о соответствующем указе главы региона Владислава Ховалыга опубликовано на официальном портале Тувы. В нем указывается, что уроженец поселка Каа-Хем Кызылского района Евгений Мельников в 2003 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В 2010-2020 годы он работал прокурором Каа-Хемского района, а до последнего назначения - старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры республики.

Как писали Sibnovosti.ru, правительство Тувы было отправлено в отставку после победы Владислава Ховалыга на выборах главы региона в сентябре этого года. Затем состоялось уже несколько назначений его членов. Так, и. о. министра экономики стал Менги Кара-оол. Сергек Хертек был назначен и. о. вице-премьера правительства – руководителя администрации главы и аппарата правительства Республики Тува. Ранее он занимал пост и. о. министра юстиции региона.

Фото: © правительство Республики Тува

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