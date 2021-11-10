Российским губернаторам запретят называться президентами

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ, в том числе, вносит некоторые изменения в работу руководителей регионов.

Согласно законопроекту, губернатор может быть отрешен от должности президентом РФ в связи с утратой доверия. Кроме того, как отмечает сайт нижней палаты Федерального собрания, глава государства может вынести главе региона предупреждение или выговор.

Для губернаторов вводится единый срок исполнения полномочий – пять лет. Им разрешается избираться более двух раз подряд.

«Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ… При этом, такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства», - отмечается в сообщении Госдумы РФ.

В настоящее время президентом именуется глава Республики Татарстан. По данным РБК, Татарстан выступил против законопроекта, соответствующее решение принял госсовет республики. В ходе голосования в Госдуме РФ против, в частности проголосовали несколько депутатов-единороссов от этого региона.

Законопроект был внесен в Госдуму РФ сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Фото: © Государственная дума РФ