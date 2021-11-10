10 ноября
Новости России
погода +8 °C
70.69
 
€ 81.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Российским губернаторам запретят называться президентами

Главная В России
Красноярск
14:06 10 Ноября 2021
закон, госдума, депутаты, губернатор, президент
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ, в том числе, вносит некоторые изменения в работу руководителей регионов.

Согласно законопроекту, губернатор может быть отрешен от должности президентом РФ в связи с утратой доверия. Кроме того, как отмечает сайт нижней палаты Федерального собрания, глава государства может вынести главе региона предупреждение или выговор.

Для губернаторов вводится единый срок исполнения полномочий – пять лет. Им разрешается избираться более двух раз подряд.

«Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ… При этом, такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства», - отмечается в сообщении Госдумы РФ.

В настоящее время президентом именуется глава Республики Татарстан. По данным РБК, Татарстан выступил против законопроекта, соответствующее решение принял госсовет республики. В ходе голосования в Госдуме РФ против, в частности проголосовали несколько депутатов-единороссов от этого региона.

Законопроект был внесен в Госдуму РФ сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Фото: © Государственная дума РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новосибирских курьеров обязали поставить прививку от COVID-19

Новосибирских курьеров обязали поставить прививку от COVID-19

10 Ноября 2021 г.
Первый компонент – не позднее 17 декабря
Новости Красноярска: В Иркутской области рассмотрят уголовное дело о ловле соколов на продажу

В Иркутской области рассмотрят уголовное дело о ловле соколов на продажу

10 Ноября 2021 г.
На скамье подсудимых семь обвиняемых
Новости Красноярска: Евгений Мельников назначен и. о. министра юстиции Тувы

Евгений Мельников назначен и. о. министра юстиции Тувы

10 Ноября 2021 г.
Ранее этот пост занимал Сергек Хертек
Новости Красноярска: Минпросвещения РФ готовит новый свод правил русского языка

Минпросвещения РФ готовит новый свод правил русского языка

10 Ноября 2021 г.
Свод 1956 года заметно устарел
Новости Красноярска: Пресс-конференция «В Фокусе. Нефорум для сферы туризма» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «В Фокусе. Нефорум для сферы туризма» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10 Ноября 2021 г.
«В Фокусе» пройдет 11 ноября в «Точке кипения» ОмГТУ
Новости Красноярска: Десятки аварийных деревьев снесут в новосибирском сквере перед благоустройством

Десятки аварийных деревьев снесут в новосибирском сквере перед благоустройством

10 Ноября 2021 г.
Строительно-монтажные работы в «Воинском» начнутся в 2022 году
Новости компаний
10/11
"Мясничий": догнать и перегнать!
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

8 Ноября 2021 г.
Обвиняемый арестован
Новости Красноярска: Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

5 Ноября 2021 г.
Территорию передаст Челябинская область
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru