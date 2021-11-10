Минпросвещения РФ готовит новый свод правил русского языка

Министерство просвещения РФ готовит свод правил современной русской орфографии и пунктуации. В работе принимают участие эксперты, русисты, лингвисты.

«Сформировать актуализированный свод, который стал бы очередной твердой опорой в развитии языка, а вместе с ним и качественного образования на русском языке», - пояснил задачу нового свода правил министр просвещения РФ Сергей Кравцов (цитата по ТАСС).

Общеобязательные правила в русском языке были установлены в 1956 году. Но с тех пор язык значительно изменился. Появилось, прежде всего, большое количество новых слов. Как пояснил в беседе с RT главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, новый свод утвердит написание таких слов. Например, «бренд», «тренд», «интернет» и т. д.

Проект постановления правительства РФ «Об утверждении правил русской орфографии» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как писали Sibnovosti.ru, словом 2021 года в русском языке Государственный институт русского языка им. Пушкина выбрал «спутник». Это, естественно, связано с процедурой вакцинации от COVID-19. Две российские вакцины получили название «Спутник V» и «Спутник лайт».

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