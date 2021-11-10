Пресс-конференция «В Фокусе. Нефорум для сферы туризма» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная проведению нефорума для сферы туризма «В Фокусе».

Спикеры:

Светлана Бакулина, заместитель министра культуры Омской области;

Евгения Кулагина, завкафедрой туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса Омского государственного технического университета (ОмГТУ), общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Омской области по направлению «Туризм»;

Сергей Савостьянов, директор ООО «Евразия-тур».

Нефорум для сферы туризма «В Фокусе» пройдет 11 ноября 2021 года в 14:00 в «Точке кипения» ОмГТУ. Организаторы мероприятия – кафедра туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса ОмГТУ, Университетская «Точка кипения» и НП «ИТ-кластер Сибири».