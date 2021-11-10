Десятки аварийных деревьев снесут в новосибирском сквере перед благоустройством

В Новосибирске началась подготовка к благоустройству сквера «Воинский». К ней приступило муниципальное управление по благоустройству общественных пространств.

Подготовка включает снос аварийных деревьев. В общей сложности сотрудники МКУ «Горзеленхоз» снесут около 80 деревьев. Это, в основном, ясенелистные клены и березы. Строительно-монтажные работы запланированы уже на следующий год.

«В течение года специалисты управления занимались изучением и проектированием сквера: был проведен социологический опрос населения на сайте «Зеленый Новосибирск» в онлайн-формате и обследование зеленых насаждений сквера», - сообщили в пресс-центре мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, сквер площадью 3,6 га находится в Октябрьском районе. Долгое время там располагалось Закаменское кладбище. На части земельного участка уже несколько лет возводится православный храм. Дизайн-проект благоустройства был разработан Центром развития городской среды Томской области.

Фото: © дизайн-проект благоустройства сквера «Воинский»