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«Томи» придется сыграть матч при пустых трибунах

Главная В России
Красноярск
12:23 10 Ноября 2021
футбол, стадион, режим, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередной матч Футбольной национальной лиги в Томске пройдет без зрителей. Такое решение принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе.

13 ноября местная «Томь» будет принимать московский «Велес». Игра начнется на стадионе «Труд» в 15:00 по местному времени.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в Томской области нерабочие дни были продлены до 15 ноября. Такое решение было принято только в пяти российских регионах.

В каких условиях для болельщиков пройдет в Томске матч 27 ноября с нижнекамским «Нефтехимиком», пока точно не определено. По предварительным данным клуба, вход на стадион будет организован по QR-кодам.

Фото: © «Яндекс Спорт»

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