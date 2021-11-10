«Томи» придется сыграть матч при пустых трибунах

Очередной матч Футбольной национальной лиги в Томске пройдет без зрителей. Такое решение принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в городе.

13 ноября местная «Томь» будет принимать московский «Велес». Игра начнется на стадионе «Труд» в 15:00 по местному времени.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в Томской области нерабочие дни были продлены до 15 ноября. Такое решение было принято только в пяти российских регионах.

В каких условиях для болельщиков пройдет в Томске матч 27 ноября с нижнекамским «Нефтехимиком», пока точно не определено. По предварительным данным клуба, вход на стадион будет организован по QR-кодам.

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