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Райбольницу в Бурятии проверяют после смерти ребенка

Главная В России
Красноярск
11:31 10 Ноября 2021
ребенок, больница, проверка, министерство, лечение
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство здравоохранения Республики Бурятия и специалисты ряда ведущих больниц региона проверят, как оказывается медицинская помощь детям в ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ». Проверка назначена после смерти в этой районной больнице пятилетнего ребенка.

О проведении проверки ТАСС рассказали в пресс-службе республиканского минздрава. Она должна начаться сегодня.

«По факту смерти пятилетнего ребенка в ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» от острой хирургической патологии минздрав РБ сообщает: в настоящее время завершается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка», - сообщили также информагентству в ведомстве.

Проверкой обстоятельств случившегося займется и Росздравнадзор, говорится в его telegram-канале. В сообщении ведомства отмечается, что, по данным СМИ, медики райбольницы вовремя не установили диагноз.

Больница расположена в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае 2019 года в ГАУЗ «Детская клинической больница г. Улан-Удэ» умер полуторамесячный ребенок.

Фото: © ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»

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