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Здание новосибирского роддома передали поликлинике

Главная В России
Красноярск
11:03 10 Ноября 2021
министерство, здравоохранение, врач, здание, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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Здание родильного дома №2 в Новосибирске будет перепрофилировано. До конца этого года на его площадях откроют структурные подразделения ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №2».

О проведенной реорганизации сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. По его данным, теперь уже бывший главный врач роддома Ирена Дремова возглавила ГБУЗ «Гинекологическая больница №2».

Как рассказал сайту минздрава главный врач Городской клинической поликлиники №2 Игорь Сабуров, второй этаж здания на ул. Чехова займет дневной стационар паллиативного отделения, первый – диагностический центр. Там будет проводиться функциональная, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, будут вести прием онкологи и кардиологи.

Находящееся недалеко здание женской консультации на ул. Лескова также переходит Городской клинической поликлинике №2. Но его профиль останется прежним.

В минздраве добавили, что на оснащение Городской клинической поликлиники №2 в этом году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» израсходовано более 38 млн руб.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области

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