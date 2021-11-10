Здание новосибирского роддома передали поликлинике

Здание родильного дома №2 в Новосибирске будет перепрофилировано. До конца этого года на его площадях откроют структурные подразделения ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №2».

О проведенной реорганизации сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. По его данным, теперь уже бывший главный врач роддома Ирена Дремова возглавила ГБУЗ «Гинекологическая больница №2».

Как рассказал сайту минздрава главный врач Городской клинической поликлиники №2 Игорь Сабуров, второй этаж здания на ул. Чехова займет дневной стационар паллиативного отделения, первый – диагностический центр. Там будет проводиться функциональная, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, будут вести прием онкологи и кардиологи.

Находящееся недалеко здание женской консультации на ул. Лескова также переходит Городской клинической поликлинике №2. Но его профиль останется прежним.

В минздраве добавили, что на оснащение Городской клинической поликлиники №2 в этом году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» израсходовано более 38 млн руб.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области