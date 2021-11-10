«Новосибирск» одержал третью победу подряд в ФНЛ-2

На этой неделе завершится осенняя часть первенства четвертой группы Футбольной национальной лиг – 2 (ФНЛ-2). Вчера в матче 19-го тура «Новосибирск» одержал третью победу подряд.

Сибиряки одолели «Оренбург-2» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче на счету защитника Дана Новицкого. В середине первого тайма он протащил мяч со своей половины поля и точно ударил низом примерно с линии штрафной площади.

После победы «Новосибирск» набрал 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице четвертой группы ФНЛ-2. Но у него на один проведенный матч меньше, чем у идущей четвертой «Тюмени», и на два, чем у «Амкара-Пермь», который находится на третьем месте.

Без набранных очков вчера не остались и другие сибирские клубы ФНЛ-2. «Динамо-Барнаул» в столице Алтайского края сыграло вничью 2:2 с «Ладой-Тольятти». А омский «Иртыш» притормозил победную поступь лидера четвертой группы – ульяновской «Волги». Их матч в Омске завершился со счетом 3:3, причем гости спаслись от поражения только на 89-й минуте.

14 ноября «Новосибирск» проведет дома заключительный матч осенней части чемпионата. Его соперником будет новотроицкая «Носта».

Фото: © Футбольная национальная лига -2