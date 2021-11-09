За взятки оштрафован экс-глава одного из районов Оренбургской области

Ясненский районный суд Оренбургской области не стал приговаривать экс-главу Светлинского района региона Виктора Тараканова к лишению свободы. Бывший чиновник оштрафован на 4,8 млн руб. и на семь лет лишен права занимать должности муниципальной и госслужбы.

О завершении судебного процесса сообщили в следственном управлении СКР по Оренбургской области. По его данным, Виктор Тараканов был признан виновным по п. «в» ч. 5 и ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки в крупном и значительном размере). Согласно пресс-релизу следственного управления, Виктор Тараканов получил от представителя ряда компании взятки «за общее покровительство и попустительство по службе, связанное с победой данными организациями в аукционах на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству …, беспрепятственной приемкой выполненных работ».

По данным прокуратуры региона, следствие настаивало на назначение подсудимому реального лишения свободы. В надзорном ведомстве отметили, что приговор будет проверен на соответствие уголовному и уголовно-процессуальному законодательству.

Виктор Тараканов был задержан в мае прошлого года. Он возглавлял Светлинский район около 10 лет.

Фото: © следственное управление СКР по Оренбургской области