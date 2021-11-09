Огонь уничтожил церковь в иркутском селе

В иркутском селе Белоусово сгорел православный храм. Пострадавших нет.

Пожар произошел сегодня утром. Его причина пока не установлена. По данным главного управления СКР по Иркутской области, в тушении приняли участие 13 человек и три единицы техники.

Село Белоусово с населением около 100 человек расположено в Качугском районе региона. Населенный пункт известен тем, что был основан донскими казаками. Площадь церкви высотой около 15 м составляет 60 кв. м.

По данным регионального главного управления МЧС, вчера в области на двух пожарах в Тайшетском и Чунском районах погибли в общей сложности четыре человека. Всего с начала года произошло 5,3 тыс. пожаров, погибли 138 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года в селе Зоркальцево под Томском сгорела церковь XIX века. Спустя примерно год – построенный еще в 1912 году храм Покрова Богородицы в селе Большой Балчуг Сухобузимского района Красноярского края.

Фото: © главное управление МЧС по Иркутской области