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Огонь уничтожил церковь в иркутском селе

Главная В России
Красноярск
14:19 9 Ноября 2021
село, мчс, пожар, храм, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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В иркутском селе Белоусово сгорел православный храм. Пострадавших нет.

Пожар произошел сегодня утром. Его причина пока не установлена. По данным главного управления СКР по Иркутской области, в тушении приняли участие 13 человек и три единицы техники.

Село Белоусово с населением около 100 человек расположено в Качугском районе региона. Населенный пункт известен тем, что был основан донскими казаками. Площадь церкви высотой около 15 м составляет 60 кв. м.

По данным регионального главного управления МЧС, вчера в области на двух пожарах в Тайшетском и Чунском районах погибли в общей сложности четыре человека. Всего с начала года произошло 5,3 тыс. пожаров, погибли 138 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года в селе Зоркальцево под Томском сгорела церковь XIX века. Спустя примерно год – построенный еще в 1912 году храм Покрова Богородицы в селе Большой Балчуг Сухобузимского района Красноярского края.

Фото: © главное управление МЧС по Иркутской области

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