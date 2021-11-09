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Новосибирская область готова экспортировать 1,3 млн тонн зерна

Главная В России
Красноярск
13:26 9 Ноября 2021
зерно, экспорт, министр, регион, казахстан
Автор: Sibnovosti.ru
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Главным покупателем новосибирского зерна в 2021 году стал Казахстан. Он опередил Китай по объему закупок.

О ситуации на рынке зерна сегодня в пресс-центре ТАСС рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области  Евгений Лещенко. По его подсчетам, регион сможет экспортировать более 1,3 млн т зерна урожая 2021 года. Кроме того, запланированы поставки в регионы Приволжского и Уральского федеральных округов.

Год оказался удачным для новосибирских аграриев. Было собрано 3,5 млн т зерна. Это позволило Новосибирской области обойти Омскую и впервые занять второе место в Сибири (после Алтайского края).  

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в Новосибирской области собрали 2,7 млн т, несмотря на засуху. По итогам 2020 года на сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары пришлось 13,8% новосибирского экспорта.

Фото: © министерство сельского хозяйства Новосибирской области

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