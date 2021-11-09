Обломки Ан-12 перевезли в Иркутск

Вчера в Иркутской области должен был быть завершен вывоз обломков самолета Ан-12 в аэропорт Иркутска. Воздушное судно потерпело катастрофу у села Пивовариха Иркутского района.

Ранее, 7 ноября, уже были вывезены четыре двигателя и лопасти самолета. Для проведения этой операции задействована различная техника, включая два автокрана и три кран-борта.

В Иркутске обломки самолета изучат специалисты Международного авиационного комитета. После этого их передадут владельцу воздушного судна - белорусской авиакомпании «Гродно».

«Известно, что в Иркутск уже прибыли двое сыновей командира разбившегося воздушного судна. Их разместили в одной из гостиниц города», - сообщил официальный портал Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, авиакатастрофа произошла 3 ноября. Ее жертвами стали девять человек – граждане Белоруссии, России и Украины.

Фото: © правительство Иркутской области