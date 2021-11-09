Бездействие полицейского позволило произойти убийству в Новосибирской области

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего дежурного отдела полиции города Бердска Новосибирской области. Он обвиняется ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В материалах уголовного дела говорится о событиях, произошедших в ночь на 29 марта 2021 года. Тогда в отдел полиции в микрорайоне Северный был доставлен мужчина, который угрожал убить свою супругу. Но его отпустили домой. Спустя несколько часов отделу полиции по каналу экстренной службы 112 стало известно о том, что в той же квартире слышны крики женщины с просьбой о помощи.

«Однако, фигурант по делу, который в это время находился в помещении дежурной части один и должен был выполнять все обязанности дежурного, своевременно на поступившее сообщение не отреагировал и никаких мер по пресечению противоправных действий мужчины в отношении своей супруги не принял. В результате чего женщина, просившая о помощи, была убита собственным мужем», - сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Как утверждают в ведомстве, если бы дежурный отреагировал на сигнал, сотрудники полиции могли бы быть на месте через три минуты и не допустить убийства.

В главном управлении МВД России по Новосибирской области сообщили о том, что начальник отдела полиции по Бердску, его заместитель, начальник дежурной части и оперативный дежурный привлечены к дисциплинарной ответственности. Фигурант же уголовного дела был уволен «в связи с совершением проступка порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

По данным следователей, экс-полицейский свою вину не признал.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области