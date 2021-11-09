Руководителя бурятской мостостроительной компании подозревают в невыплате зарплаты

Гендиректор улан-удэнского АО «Мостостроительный отряд №34» стал фигурантом уголовного дела. Оно расследуется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Об уголовном деле сообщили в следственном управлении СКР по Республике Бурятия. По данным ведомства, задолженность перед работниками предприятия. сформированная в 2018-2020 годы, превысила 8 млн руб.

«В указанный период на предприятии трудились более 200 человек. Однако в настоящее время установлено местонахождение не всех работников данной организации. В связи с этим просим граждан, которые работали в вышеуказанный период в АО «Мостостроительный отряд №34» и не получили заработную плату или расчет при увольнении в полном объеме, обратиться в следственное управление для участия в уголовном деле в качестве потерпевших и восстановления нарушенных прав», - говорится в пресс-релизе регионального главка СКР.

По данным сайта «Мостостроительного отряда №34», компания присутствует на рынке около 75 лет. Работает на территории нескольких регионов Сибири, дальнего Востока и в Крыму. Но в годовом отчете за 2020 год говорится, что у АО отсутствовали заказы. Убыток по итогам года составил 7,1 млн руб.

Фото: © АО «Мостостроительный отряд №34»