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На МАПП «Забайкальск» планируют создать площадки для грузовиков

Главная В России
Красноярск
11:12 9 Ноября 2021
граница, пункт, китай, автомобиль, площадка
Автор: Sibnovosti.ru
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На международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск» планируется создать две новые площадки. На них грузовые автомобили смогут ожидать своей очереди при пересечении российско-китайской границы.  

Решение о создании площадок было принято на совещании, на котором были рассмотрены меры по борьбе с заторами на МАПП. Его провел губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«На прилегающей к пункту пропуска территории есть два участка, которые могут применяться как площадки под грузовые автомобили. Их общая площадь превышает 300 тыс. кв. м», - процитировал официальный портал региона заместителя министра планирования и развития Марину Степанову.

Для организации площадок планируется провести торги на право аренды участка.

Проблема с очередями грузовых автомобилей на МАПП «Забайкальск» возникла еще в мае 2020 года. Тогда китайская сторона ввела дополнительные ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса.

Фото: © правительство Забайкальского края

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