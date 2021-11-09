В новосибирском общепите потребуется QR-код

В Новосибирской области вносят изменения в режим действия QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. С 12 ноября они будут действовать при посещении общепита, выставок, а также баз отдыха и санаториев.

Новые ограничительные меры утвердило правительство Новосибирской области. Его заседание состоялось вчера.

«При этом мы соблюдаем баланс принятых решений – с общепита сняты ограничения по работе в ночное время, при соблюдении необходимых условий…», - отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Норма о QR-кодах в общепите имеет ряд исключений. Она не касается доставки заказов, обслуживания «на вынос», а также работы заведений в аэропорту, железнодорожных вокзалах, на АЗС и столовых, обеспечивающие питание сотрудников организаций.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, к утру 8 ноября в регионе за сутки было зарегистрировано ровно 400 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число с начала пандемии подошло к 74 тыс. Умерли от коронавируса 3 486 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярском крае Роспотребнадзор предлагает ввести систему входа по сертификату о прививке или перенесенной болезни дополнительно в кафе и ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа- и массажных салонах, других объектах индустрии красоты.

Фото: © правительство Новосибирской области