«Сибирь» перестала пропускать в первенстве КХЛ

Новосибирская «Сибирь» в гостях обыграла московский «Спартак» со счетом 3:0. Это был последний матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перед перерывом, вызванном участием сборной России в Кубке Карьяла.

В первых двух периодах москвичи имели подавляющее преимущество по числу сделанных бросков – 27:12. Но, тем не менее, на третью 20-минутку команды вышли при счете 2:0 в пользу сибиряков. Счет открыл Олег Ли, а Михал Чайковски удвоил преимущество. Окончательный счет в заключительном отрезке матча установил Валентин Пьянов – 3:0. Стоит отметить, что две шайбы влетели в ворота москвичей после рикошетов.

«… Мы досконально разобрали игру соперника. Понимали, что атака у «Спартака» очень сильна, поэтому постарались сыграть от обороны, особенно в первом периоде. Я считаю, что команда хорошо выполнила игровое задание – забили нужные голы, не проигрывали в борьбе, пластались в своей зоне и много шайб поймали на себя», - похвалил команду за выполненную установку на матч главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

Это вторая подряд «сухая» победа «Сибири» (на этот раз ее ворота защищал Антон Красоткин). В трех подряд выездных матчах новосибирцы одержали три победы, пропустив всего одну шайбу. Сейчас команда занимает седьмое место в конференции «Восток», уступая два очка екатеринбургскому «Автомобилисту» и омскому «Авангарду».

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»