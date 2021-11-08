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Для «Улан-Удэнского авиазавода» создали логистический центр

Главная В России
Красноярск
15:14 8 Ноября 2021
завод, создание, центр, площадь, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
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Склады различных цехов «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ) объединены в логистический центр. Его площадь составила более 33 тыс. кв. м, что сделало комплекс одним из крупнейших логистических центров в  Дальневосточном федеральном округе.

У-УАЗ входит в холдинг «Вертолеты России» «Ростеха». По данным госкорпорации, инвестиции в проект составили 1,5 млрд руб. В «Ростехе» уточнили, что склад материалов и оборудования в новом комплексе займет 5 тыс. кв. м, склад черного металла – 3 тыс. кв. м. Предполагается, что создание логистического центра повысит оборачиваемость складских запасов и снизит объемы тяжелого ручного труда.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года власти Улан-Удэ решили привести в порядок дорогу, ведущую к У-УАЗу. Возмущение ее состоянием после проливных дождей горожане высказали в соцсетях.

Напомним, в Омской области создается крупный логистический парк «Солнечный». Там планируется создать четыре распределительных центров для крупных торговых сетей.

Фото: © госкорпорация «Ростех»

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