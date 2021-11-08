«Мы можем подтвердить смерть второго пациента»: в Новосибирске скончался еще один упавший в кипяток работник

В Новосибирске выросло число жертв инцидента в лицее №12, где трое работников провалились в яму с кипятком. ЧП произошло 1 ноября в подвале учебного заведения.

«Мы можем подтвердить смерть второго пациента, третий остается в реанимации», - сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирской областной клинической больницы.

Как писали Sibnovosti.ru, 1 ноября двое сотрудников «Сибирской генерирующей компании» и один работник лицея осматривали помещения теплового узла. Пол под ними провалился из-за подмытия грунта. Все они были госпитализированы. На следующий день один из пострадавших скончался.

Напомним, что следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). В ведомстве сегодня подтвердили, что число жертв выросло до двух.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области