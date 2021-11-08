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Путепровод в Новосибирской области пришлось перекрыть из-за дефектов

Главная В России
Красноярск
14:11 8 Ноября 2021
работы, ремонт, движение, путепровод, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области временно перекрыто автомобильное движение по путепроводу через Транссиб. Путепровод в Коченевском районе является самым длинным в регионе.

О перекрытии движения сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области. Информация размещена на его странице в соцсети Instagram. Причиной такого решения были названы выявленные на сооружении дефекты.  

«Для исправления положения опорных частей проектом предусмотрена подъемка металлического пролетного строения многотонными домкратами», - отметили в ТУАД.

В сообщении также указывается, что нарушения были допущены АО «Сибмост». Как писали Sibnovosti.ru, его строительство было завершено примерно два года назад.

«Путепровод позволит вывести транспорт на федеральную трассу, минуя рабочий поселок Коченево, позволит разгрузить улицы рабочего поселка и не терять время автомобилистов на железнодорожном переезде. Данный объект ликвидировал одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог», - говорил тогда министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Планируется, что работы по устранению дефектов будут проведены до 14 ноября. Их выполнит  АО «Новосибирскавтодор».

Фото: © «Сибмост»

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