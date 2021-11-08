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Омича будут судить за мошенничество со средствами бизнесменов

Главная В России
Красноярск
13:14 8 Ноября 2021
дело, уголовное, мошенничество, средства, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Омске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого является 48-летний местный житель. По данным правоохранительных органов, он похитил средства у двух бизнесменов в качестве «инвестиций» в проекты по строительству торгово-офисных центров.  

Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его эпизоды относятся к 2007-2009 годам.

«Фигурант демонстрировал потенциальным инвесторам участки местности, на которых якобы в скором времени вместо гаражных кооперативов и пустырей должны начаться строительные работы, и уверял, что вся необходимая документация находится на стадии оформления», - рассказали в управлении МВД России по Омской области.

Обвиняемый взял у бизнесменов 10 млн руб. и, по версии следствия, потратил их на собственные нужды. Еще один эпизод касается сделке о поставке из Тюменской области топлива двум омским организациям. В этом случае фигурант уголовного дела получил на  транспортные расходы более 2 млн руб., но обязательства так и не выполнил.

Как добавили в областном главке полиции, предполагаемый злоумышленник долго скрывался от органов следствия и суда. С сентября 2021 года для него установлен запрет на совершение определенных действий.

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