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В Омске началась «Неделя Достоевского»

Главная В России
Красноярск
12:29 8 Ноября 2021
юбилей, писатель, фестиваль, университет, выставка
Автор: Sibnovosti.ru
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«Неделя Достоевского» началась в Омске. Она приурочена к предстоящему 200-летию со дня рождения великого писателя, чье имя связано с историей города.

Сегодня в Доме художника открывается межрегиональная художественная выставка «Достоевский в произведениях изобразительного искусства». С 10 по 15 ноября на сцене драматического театра «Галерка» можно будет увидеть спектакли театрального фестиваля «Достоевский. Омск». Свои работы представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Кемерова и Омска. В Омском государственном университете им. Достоевского с 11 по 14 ноября запланирована международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и поколений».

Центральные события состоятся 11 ноября – в день юбилея писателя. В частности, откроется выставка «Вдохновленные Достоевским». Представленные там произведения искусства были переданы министерством культуры РФ Омской области.

Напомним, Федор Достоевский был заключен в омском остроге с 1850 по 1854 годы. Под впечатлением от этого периода он написал произведение «Записки из Мертвого дома».

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года в Омске закончили граффити площадью 120 кв. м с портретом Федора Достоевского. Он украсил стену арт-галереи «Квадрат».

Фото: © правительство Омской области

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