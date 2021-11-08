У жительницы Забайкалья выманили 11 млн рублей

Одно из крупнейших хищений средств дистанционным способом произошло в Забайкальском крае. Мошенники убедили жительницу региона перевести им в общей сложности около 11 млн руб.

По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, злоумышленники действовали по известной схеме. Они позвонили женщине от имени службы безопасности банка с сообщением о том, что некто пытается снять средства с ее счета. В дальнейшем заставили жертву купить смартфон, подключить услугу Google Pay, добавить 12 банковских карт и перевести на них деньги, как свои собственные, так и взятые в качестве кредитов (якобы, это было необходимо для выявления преступников).

«Девять дней мошенники держали забайкалку «на крючке», часами не позволяя отключаться от телефонного разговора, сопровождая каждый ее шаг. За это время ей звонили с 30 номеров телефонов, в том числе, представляясь сотрудниками полиции из Москвы и Читы», - рассказали в краевом главке полиции.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре этого года полицейские задержали в Красноярском крае четырех человек. Они подозреваются в том, что звонили пожилым людям и, представлялись родственниками или сотрудниками полиции, говорили, что кто-то из родственников попал в ДТП. Затем просили пенсионеров передать деньги для возмещения ущерба потерпевшим.

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