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В Иркутской области сын застрелил смертельно больного отца

Главная В России
Красноярск
10:54 8 Ноября 2021
убийство, отец, сын, уголовное, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области расследуют убийство жителя сел Еланка. В совершении этого преступления обвиняется его сын.

Трагедия произошла 1 ноября. 66-летнего мужчину убили выстрелом в спину из ружья. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следственного управления СКР по Иркутской области, стрелял сын погибшего.

«Прибывшим на место преступления сотрудникам полиции и следователям СК мужчина пояснил, что отец застрелился сам в связи с тем, что был смертельно болен. Позже он признался в убийстве и пояснил, что таким образом хотел избавить отца от страданий», - сообщили в ведомстве.

Обвиняемый арестован.

Как писали Sibnovosti.ru, несколько дней назад в иркутском городе Усолье-Сибирское мужчина убил ножом свою супругу, а затем покончил жизнь самоубийством.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

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