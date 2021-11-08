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Школьников крупных иркутских городов оставили на каникулах

Главная В России
Красноярск
10:34 8 Ноября 2021
указ, каникулы, школы, вирус, города
Автор: Sibnovosti.ru
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В ряде городов Иркутской области продлены школьные каникулы. Эта мера призвана сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения в указе губернатора Игоря Кобзева касаются восьми муниципалитетов. В их числе Иркутск, Ангарск, Братск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, а также Жигаловский район. Там школьники останутся дома до 14 ноября.

«Работодателям рекомендовано предоставить одному из родителей, иному законному представителю ребенка-ученика начальных классов, каникулы которого продлены, возможность дистанционной (удаленной) работы или часть очередного оплачиваемого отпуска на период 8 ноября 2021 года – 14 ноября 2021 года», - говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

Вчера оперативный штаб региона сообщил о 536 новых случаях заболевания COVID-19, выявленных за сутки. Их общее количество достигло 125,8 тыс.

Фото: © pixabay.com

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