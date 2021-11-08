8 ноября
Новости России
погода +6 °C
71.49
 
€ 82.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Омский «Авангард» уступил московскому «Динамо» в свой день рождения

Главная В России
Красноярск
10:14 8 Ноября 2021
хоккей, лига, матч, тренер, кхл
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Московское «Динамо» испортило празднование дня рождения омскому «Авангарду». В день 71-летия сибирского клуба динамовцы нанесли ему поражением в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч прошел на площадке «Авангарда» в подмосковной Балашихе. Счет москвичи открыли во втором периоде усилиями Станислава Галиева. В начале третьей 20-минутки он вновь стал равным – шайба попала в конек динамовца Андрея Сергеева, который только что вернулся со скамейки штрафников, и отрикошетила в ворота гостей.

Однако вскоре столичные хоккеисты вновь вышли вперед, а в самой концовке Антон Ведин броском по пустым воротам «Авангарда» установил окончательный счет – 1:3. По словам главного тренера сибиряков Боба Хартли, в ходе матча получил травму нападающий «Авангарда» Илья Каблуков, который ударился об открытую калитку.

Омский клуб с 29 очками находится на пятом месте в конференции «Восток» КХЛ.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Школьников крупных иркутских городов оставили на каникулах

Школьников крупных иркутских городов оставили на каникулах

8 Ноября 2021 г.
Они продлены до 14 ноября
Новости Красноярска: В алтайском городе Яровое ТЭЦ вновь не готова к отопительному сезону

В алтайском городе Яровое ТЭЦ вновь не готова к отопительному сезону

8 Ноября 2021 г.
Правоохранительные органы проводят проверки
Новости Красноярска: Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

5 Ноября 2021 г.
Территорию передаст Челябинская область
Новости Красноярска: В Приаргунске появится крытая ледовая арена

В Приаргунске появится крытая ледовая арена

5 Ноября 2021 г.
Забайкалье получит 1,5 млрд рублей на «Комплексное развитие сельских территорий»
Новости Красноярска: Заключено соглашение о благоустройстве поймы Первой Ельцовки в Новосибирске

Заключено соглашение о благоустройстве поймы Первой Ельцовки в Новосибирске

5 Ноября 2021 г.
Работы должны быть завершены к 1 ноября 2022 года
Новости Красноярска: Нерабочие дни в Томской области продлены до середины ноября

Нерабочие дни в Томской области продлены до середины ноября

5 Ноября 2021 г.
Число ПЦР-тестов доведут до 400 в сутки на 100 тыс. населения
Новости компаний
02/11
Регистрация компании в Швейцарии
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

3 Ноября 2021 г.
В регионе введены новые «антиковидные» ограничения
Новости Красноярска: Пик четвёртой волны коронавируса в Красноярском крае ожидается в конце ноября

Пик четвёртой волны коронавируса в Красноярском крае ожидается в конце ноября

4 Ноября 2021 г.
В течение последних двух недель наблюдается зигзагообразное течение волны
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru