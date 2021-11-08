Омский «Авангард» уступил московскому «Динамо» в свой день рождения

Московское «Динамо» испортило празднование дня рождения омскому «Авангарду». В день 71-летия сибирского клуба динамовцы нанесли ему поражением в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч прошел на площадке «Авангарда» в подмосковной Балашихе. Счет москвичи открыли во втором периоде усилиями Станислава Галиева. В начале третьей 20-минутки он вновь стал равным – шайба попала в конек динамовца Андрея Сергеева, который только что вернулся со скамейки штрафников, и отрикошетила в ворота гостей.

Однако вскоре столичные хоккеисты вновь вышли вперед, а в самой концовке Антон Ведин броском по пустым воротам «Авангарда» установил окончательный счет – 1:3. По словам главного тренера сибиряков Боба Хартли, в ходе матча получил травму нападающий «Авангарда» Илья Каблуков, который ударился об открытую калитку.

Омский клуб с 29 очками находится на пятом месте в конференции «Восток» КХЛ.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»