В алтайском городе Яровое ТЭЦ вновь не готова к отопительному сезону

ТЭЦ города Яровое в Алтайском крае вновь оказалась не готовой к отопительному сезону. С причинами этого разбираются правоохранительные органы.

Следственное управление СКР по региону приступило к доследственной проверке. Сотрудников ведомства заинтересовали организация ремонта и эксплуатации котлов, а также закупка угля. Как уточнили в прокуратуре Алтайского края, к началу ноября на предприятии в рабочем состоянии находился только один из трех котлов, а два других были в ремонте. Это привело к снижению температуры воздуха в домах Ярового ниже нормативной.

«По поручению прокурора края по фактам выявленных нарушений славгородским межрайонным прокурором внесены представления главе г. Яровое, руководителю теплоснабжающего предприятия, в отношении последного инициировано возбуждение административного производства по ст. 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)», - рассказали о принятых мерах в надзорном ведомстве.

ТЭЦ находится под управлением МУП ЯТЭК. 6 ноября официальный сайт мэрии Ярового сообщал о том, что ремонт котла №10 еще продолжается.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее критическая ситуация с теплоснабжением возникла в Яровом с населением около 18 тыс. человек в конце 2019 года. Тогда в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, а из краевого бюджета были выделены средства на закупку угля.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю