В Приаргунске появится крытая ледовая арена

Забайкальский край получит 1,5 млрд руб. по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Соответствующие расходы утвердило федеральное министерство сельского хозяйства.

Средства будут выделены в течение трех лет, начиная с 2022 года. По словам министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарева, уже определены проекты, на которые будут потрачены эти средства. Их направят в Приаргунский округ, а также в Чернышевский и Агинский районы для строительства и капремонта объектов.

Масштабные работы, в частности, планируются в Приаргунске – поселке городского типа с населением около 7 тыс. человек. Там построят крытую ледовую арену и очистные сооружения, а также запланирован капремонт здания детско-юношеской спортивной школы.

По данным официального портала Забайкальского края, по объему выделенных по программе средств в Дальневосточном федеральном округе этот регион уступает только Республике Саха (Якутия).

Фото: © министерство сельского хозяйства Забайкальского края