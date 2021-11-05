Заключено соглашение о благоустройстве поймы Первой Ельцовки в Новосибирске

В Новосибирске к 1 ноября 2022 года планируется провести благоустройство парка в пойме реки Первая Ельцовка. Соглашение о проведении работ заключили департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии, общественная организация «Белая сирень» и в качестве застройщика - ООО «Центр согласований».

По данным пресс-центра городской администрации, дизайн-проект благоустройства должен быть готов к 1 марта, затем пройдет его общественное обсуждение. Заказчиком проектных работ является «Белая сирень», а архитектурная мастерская «Адаптик-А» выступит в качестве разработчика соответствующей документации.

Площадь рекреационной зоны составляет 9,7 га. Она ограничена Красным проспектом, Ипподромской магистралью, а также ул. Кавалерийской, Танковой, Овражной и Брестская горка. Протяженность Первой Ельцовки, впадающей в Обь на территории Заельцовского района Новосибирска, составляет более 9 км.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook