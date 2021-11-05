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Нерабочие дни в Томской области продлены до середины ноября

Главная В России
Красноярск
13:27 5 Ноября 2021
вирус, срок, губернатор, тест, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области нерабочие дни продлены до 15 ноября. Эта мера принята для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как уточнили в региональном оперштабе, дополнительные дни каникул с 8 по 14 ноября объявлены для школьников, учащихся колледжей и техникумов Томской области. Студенты университетов же перейдут на дистанционное обучение. В детских садах работают только дежурные группы.

Томский губернатор Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по социальной политике Алене Левко увеличить количество ПЦР-исследований для выявления COVID-19 до 400 тестов в сутки на 100 тыс. населения. Кроме того, в регионе приостановлены профосмотры и диспансеризация граждан, если дело не касается лечения коронавируса.

По данным оперативного штаба, 4 ноября число случаев заражения COVID-19 в Томской области подошло к 49 тыс. Коэффициент распространения болезни – 1,1.

Фото: © оперативный штаб Томской области

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