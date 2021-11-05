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Красноярец продал чужую Mazda

Главная В России
Красноярск
12:48 5 Ноября 2021
автомобиль, мвд, средства, приговор, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Октябрьский районный суд Красноярска приговорил к четырем годам колонии общего режима горожанина, признанного виновным в мошенничестве и присвоении. Об этом говорится в сообщении главного управления МВД России по Красноярскому краю.  

В уголовном деле, как следует из пресс-релиза, несколько эпизодов. Так, обвиняемый одолжил у своего знакомого автомобиль Mazda, пообещав вернуть его через три дня. Однако, по данным регионального главка полиции, машину стоимостью 400 тыс. руб. он не вернул, а продал.   

«Кроме этого, … он оформил договор займа денежных средств с одним своим знакомым на общую сумму 440 тыс. руб., а с другим договор аренды автомобиля с последующим выкупом на 200 тыс. руб.», - рассказали также в ведомстве.

Все эти средства красноярец потратил на собственные нужды. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 160 (присвоение).

Фото: © pixabay.com

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