Хоккейная «Сибирь» одержала «сухую» победу в Казани

Новосибирская «Сибирь» одержала еще одну победу над одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги. На этот раз – над казанским «Ак Барсом».

Более того, эта победа оказалась выездной и «сухой». Первую шайбу в матче в столице Республики Татарстан болельщики увидели только в середине второго периода. Словацкий защитник гостей Михал Чайковский использовал долгое и крупное численное преимущество новосибирцев – пять на три.

Отбив многочисленные атаки казанцев, в третьем периоде «Сибирь» провела еще одну шайбу. Менее чем за две минуты до конца матча Олег Ли убежал от защитников «Ак Барса» и установил окончательный счет – 2:0. Стоит отметить, что финский вратарь новосибирцев Харри Сятери отразил 36 бросков.

Одержав победу, «Сибирь» вновь появилась в зоне плей-офф конференции «Восток». Она занимает седьмое место с 23 очками. Но столько же у нижнекамского «Нефтехимика» и астанинского «Барыса».

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»