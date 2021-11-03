В главном парке Абакана появятся новые объекты

Власти Абакана намерены разместить в городском Парке культуры и отдыха всесезонное кафе. Муниципалитет выставил площадку для заведения общепита на аукцион.

Площадь участка составляет 400 кв. м. В составе одноэтажного здания из сборно-разборных конструкций предполагается закрытое помещение и открытая терраса. По данным городских властей, кафе соответствует планам развития парка как главного места для отдыха и спорта горожан.

Аукцион проводит «Абаканское парковое хозяйство». Его победитель получит участок в аренду с 1 января 2022 года по 31 декабря 2032 года. Начальная цена арендной платы установлена в размере 104,2 тыс. руб. в месяц. Итоги аукциона подведут 7 декабря.

В тот же день станут известны результаты и других торгов, которые проводит «Абаканское парковое хозяйство». В этом случае в аренду сдается участок в Парке культуры и отдыха площадью около 80 тыс. кв. м. Он отведен для организации отдыха и досуга.

Фото: © мэрия Абакана