Горно-алтайскую школу разберут на дрова

В Горно-Алтайске начался демонтаж здания вечерней школы. Работы ведет один из индивидуальных предпринимателей.

Двухэтажное деревянное здание находится на ул. Бориса Головина. Как писали Sibnovosti.ru, оно значительно пострадало от пожара, который произошел в феврале этого года. Тогда обошлось без пострадавших – учеников удалось своевременно вывести из школы.

«Школа была построена из дерева. На основании обращений жителей принято решение о том, что пригодный для отопления материал предоставят горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», - говорится в информации, размещенной на официальном портале Горно-Алтайска.

Контракт по демонтажу должен быть выполнен за 45 дней. Что будет на месте школы, пока точно не определено. По данным мэрии столицы Республики Алтай, скорее всего, там разобьют сквер или парк.

Фото: © официальный портал Горно-Алтайска