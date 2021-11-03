Скончался экс-спикер томской областной думы Борис Мальцев

Завтра состоится церемония прощания с бывшим спикером законодательной думы Томской области Борисом Мальцевым. Церемония пройдет с 10:00 до 12:00 в здании Томского областного театра драмы.

Известный политик скончался вчера на 84-м году жизни. В сообщении областного парламента говорится, что он умер после долгой продолжительной болезни.

Борис Мальцев оставил заметный след в политической истории Томской области пяти последних десятилетий. Еще в 1970-1984 годах он был депутатом областного совета народных депутатов, а в 1994-м его избрали спикером тогда государственной думы региона. Томский парламент Борис Мальцев возглавлял четыре созыва подряд. Затем, в 2012-2021 годы политик оставался «простым» депутатом законодательной думы.

«Все, кто знал Бориса Алексеевича, отмечали в нем высочайший профессионализм, мудрость, порядочность, оптимизм и непревзойденное чувство юмора», - говорится в некрологе, который подписали руководители региона.

Как писали Sibnovosti.ru, зимой этого года на 82-м году жизни скончался Александр Назарчук. Он возглавлял парламент Алтайского края в 1996-2008 годы.

Фото: © законодательная дума Томской области