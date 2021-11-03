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Спектакли театров трех сибирских регионов претендуют на «Золотую маску»

Главная В России
Красноярск
13:47 3 Ноября 2021
театр, спектакли, премия, номинация, претендент
Автор: Sibnovosti.ru
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Объявлены номинанты российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2020/2021. В числе них есть и сибирские театры.

В номинации «Драма/спектакль большой формы» представлены сразу два спектакля новосибирского «Красного факела». Это «Дело» Дмитрия Егорова и «Тайм-аут»  Петра Шерешевского. Эти две работы претендуют на семь номинаций каждая. Немного уступает им «Танцующая в темноте» Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» (пять номинаций) Елизаветы Бондарь. В том числе, спектакль поборется за победу в номинации «Драма/спектакль малой формы».

В числе других претендентов на «Золотую маску» красноярский Театр юного зрителя с «Анной Карениной», красноярский Театр оперы и балета им. Хворостовского с «Богатырями» и «Ленинградской симфонией», а также Музыкальный театр им. Загурского (Иркутск) с «Декабристами». В конкурсе «Эксперимент» в перечне номинантов указаны две новосибирские работы. Это «Общее место» и «Сыра земля. Коромысли. Глава 2».

В общей сложности  в число номинантов попал 81 спектакль.

Фото: © министерство культуры Новосибирской области

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