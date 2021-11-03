Строительство путепровода в Оренбурге затянулось

Власти Оренбурга перенесли сроки сдачи в эксплуатацию после реконструкции путепровода на ул. Конституции СССР. Работы продлены на два месяца и завершатся к концу года.

Ранее, как писали Sibnovosti.ru, контракт с ООО «Автодоринжиниринг» предполагал завершение реконструкции к ноябрю 2021 года. Теперь в документ внесены необходимые изменения.

Причины переноса сроков в сообщении официального портала Оренбурга не указываются. Но отмечается, что задачу сдать объект до конца года поставил губернатор Денис Паслер. Ответственными за ее выполнение являются министерство строительства Оренбургской области и мэрия.

Напомним, строительство путепровода через железнодорожные пути на ул. Конституции СССР стартовало в 2020 году. Он возводится на месте его предшественника, который демонтировали в 1992 году из-за аварийности. Объект соединит Степной микрорайон с ул. Терешковой и разгрузит ул. Театральную.

По данным городских властей, на путепроводе выполнены 85% работ.

Фото: © официальный портал Оренбурга