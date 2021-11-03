Подросток на Racer Panther погиб в ДТП в Хакасии

В Республике Хакасия произошло ДТП, жертвой которого стал 15-летний подросток. Он находился за рулем мотоцикла.

Мотоцикл Racer Panther и легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулись на одном из дорожных перекрестков в городе Усть-Абакане.

«Водитель мотоцикла … вместе с другом, находившимся в качестве пассажира, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении транспортному средству, которое двигалось по главной дороге», - говорится в сообщении МВД по Республике Хакасия.

Пассажиром на мотоцикле был девятиклассник. Он отправлен в больницу. В республиканском главке полиции отметили, что оба подростка были без мотошлемов. Как утверждает водитель легкового автомобиля, на мотоцикле не были включены световые приборы.

Фото: © МВД по Республике Хакасия