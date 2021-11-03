«Спутник» у всех на устах: Институт Пушкина назвал слово года

Словом 2021 года в русском языке стал «спутник». Таковы результаты традиционного ежегодного исследования, которое проводит Государственный институт русского языка им. Пушкина.

Итоги исследования опубликованы на сайте института. По данным его специалистов, слово «спутник» в этом году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это, естественно, связано с процедурой вакцинации от COVID-19. Две российские вакцины получили название «Спутник V» и «Спутник лайт».

В топ-3 оказались также слово «Афганистан» и словосочетание «Северный поток».

«Тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советский войск. Можно сказать, что новостная лента задела спящую травму российского (и – шире – русскоязычного) общества…», - отметили в Институте Пушкина.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее слово 2021 года в английском языке назвал Оксфордский словарь. Им стало слово «vax».

Фото: © Государственный институт русского языка им. Пушкина