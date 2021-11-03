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В Туве после гибели сестер возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

Главная В России
Красноярск
10:11 3 Ноября 2021
уголовное, дело, скр, убийство, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Тува возбуждено еще одно уголовное дело после гибели двух сестер. На этот раз – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

Напомним, что в ночь на 31 октября в Кызыле мужчина выбросил из окна восьмого этажа девятилетнюю и 14-летнюю дочерей хозяйки квартиры. Они погибли (одна из девочек – в больнице). 23-летнему уроженцу Тес-Хемского района региона предъявили обвинение по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетней). Как выяснилось в ходе расследования, мать сестер, в мае 2021 года освободившаяся из мест лишения свободы, самовольно забрала дочерей у приемной семьи.

«При этом надлежащий контроль за условиями проживания несовершеннолетних девочек должностные лица территориальных контролирующих органов не осуществляли, плановые и внеплановые проверки по месту проживания переданных ими подопечных детей не проводились», - отметили в следственном управлении СКР по Республике Тува.

По данным ведомства, мать при отсутствии контроля со стороны органа внутренних дел в 2021 году совершила новые преступления. Грубейшие нарушения, как утверждает следствие, совершили должностные лица территориального органа внутренних дел, отделов по опеке и попечительству двух районов Тувы, ГБУ «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», КДН при мэрии Кызыла, регионального Агентства по делам семьи и детей.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Тува

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