«Мужчина позвонил сыну и признался в убийстве супруги»: жестокая расправа в Усолье-Сибирском

Трагедия разыгралась в иркутском городе Усолье-Сибирском. Она привела к гибели двух человек и возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тела двух человек – женщины и мужчины - были обнаружены вечером 1 ноября во дворе одного из частных домов. Он расположен на ул. Парковой. Выяснилось, что они погибли от ударов ножом.

«Незадолго до смерти мужчина позвонил своему сыну и признался в убийстве супруги. Мужчина нанес ей ножевое ранение в область грудной клетки», - рассказали в следственном управлении СКР по Иркутской области.

После этого, добавили в ведомстве, мужчина покончил жизнь самоубийством. Причина происшедшего пока неизвестна.

Как писали Sibnovosti.ru, в ночь на 31 октября этого года в Кызыле мужчина выбросил из окна восьмого этажа девятилетнюю и 14-летнюю дочерей хозяйки квартиры. Обе девочки погибли.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области