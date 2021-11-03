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Сибирское дерби в ФНЛ-2 осталось за «Новосибирском»

Главная В России
Красноярск
09:31 3 Ноября 2021
футбол, лига, матч, чемпионат, место
Автор: Sibnovosti.ru
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В четвертой группе Футбольной национальной лиги – 2 (ФНЛ-2) состоялось сибирское дерби. «Новосибирск» дома принимал «Динамо-Барнаул».

Исход матча, который прошел в манеже, решили два точных удара новосибирца Максима Житнева в первом тайме. На 14-й минуте он с близкого расстояния замкнул головой навесную передачу с левого фланга. На 44-й – ворвался в штрафную площадь и точно ударил низом. Это были первые голы новосибирского бомбардира в этом сезоне. Во втором тайме счет не изменился – 2:0.

Победа позволила «Новосибирску» набрать 33 очка и выйти на третье место в турнирной таблице четвертой группы. У «Челябинска» 34 очка и на один проведенный матч меньше. Лидирует же с большим отрывом ульяновская «Волга» (42 очка). «Динамо-Барнаул» расположилось на 11-м месте с 17 очками.

Фото: youtube.com

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